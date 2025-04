Gaetano Scirea cede a Piacenza: sesta sconfitta consecutiva nella Poule Promozione

Pesante sconfitta per il Gaetano Scirea che, tra le mura amiche di Bertinoro, cade nettamente per 57-82 (parziali 15-22; 32-46; 46-67) contro la corazzata Piacenza, incappando così nel sesto ko consecutivo.

Nonostante un ispirato Perego, i primi 5’ vedono grande equilibrio in campo (10-12 al 5’), poi gli emiliani scappano, trascinati da Massari che, insieme a Roljic, trova la via del canestro con continuità anche nel secondo quarto, fino al +14 dell’intervallo. Dopo la pausa lunga, la reazione Scirea non arriva, anzi ancora Piacenza spinge sull’acceleratore con Rigoni e Bassani, portandosi fino sul +28, che poi Bertinoro prova a rintuzzare con Bassi e Piazza.

È stata una sfida spartiacque per entrambe le formazioni: per gli ospiti, il successo vale il matematico primo posto in classifica, mentre per i ragazzi di Solfrizzi è la sconfitta che certifica la fine di ogni velleità di post season a tre giornate dal termine. Nella Poule Promozione, finora, sono arrivate solo sconfitte.

Tabellino: Bellini, Piazza 7, Morara 4, Agatensi 7, Panzavolta 14, Angeletti, Poni 2, Sassi, Biandolino 6, Palazzi 4, Bassi 9, Torelli 4. All.: Solfrizzi.