Giovanili. NextGen, boom social per la tappa riminese

La seconda tappa della fase a gironi della Ibsa NextGen Cup 2024/25 che si è disputata a Rimini e Santarcangelo dal 2 al 4 gennaio 2025 ha confermato quanto di importante già visto nella tappa di Varese anche in termini di numeri di visualizzazioni digitali e di innovazioni tecnologiche. In totale, nella tre giorni di gare tra PalaFlaminio e PalaSGR, i 196 contenuti postati sui canali social di LBA (Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube) hanno fatto registrare un totale di 3.613.606 views, di cui 1.218.117 solo per i contenuti video, e generato 193.753 interazioni. Il contenuto più visto è stato il reel su Instagram di un assist del playmaker del Banco di Sardegna Sassari, Stefano Trucchetti (95.434 views), seguito dal divertente TikTok con i ragazzi della Trapani Shark protagonisti (79.400 views) e dal post su Instagram sull’EA7 Emporio Armani Milano qualificata alla Final Eight di Brescia (74.499 views). Per quanto riguarda invece le visualizzazioni in streaming delle 24 partite disputate sui campi di Rimini e Santarcangelo, il sito legabasket.it, il canale Twitch della FIP e il canale YouTube della community partner ItalHoop hanno raggiunto un totale di 110.923 visualizzazioni. Infine, le community partner di LBA hanno postato un totale di 148 contenuti, raggiungendo un totale di 2.064.560 visualizzazioni. Sui campi di Rimini e Santarcangelo, un’ulteriore novità è stata costituita dal passaggio della compilazione dei referti dal cartaceo a digitale grazie alla tecnologia messa a disposizione da NBN23.