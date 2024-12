Gli appassionati di tutta Italia hanno votato i preferiti nei 50 anni della storia del campionato. Due Usa ex biancorossi al top

C’è anche un pizzico di Forlì tra i migliori stranieri ‘all time’ del campionato di serie A2. Nella speciale classifica stilata dagli appassionati, tramite il voto sulla pagina Instagram di Lnp, ci sono infatti anche due ex biancorossi della vecchia Libertas, vale a dire Darryl Dawkins (dal 1992 al 1994) e Rodney Monroe (1998/99).

Dawkins – ex Nba – è stato decretato miglior centro di sempre della categoria, forte della promozione in maglia Torino nel 1990 e il record per la percentuale mantenuta da 2 punti (85,5%) con Forlì nel 1994. Insieme a lui, nel miglior quintetto di sempre, ci sono anche Terrell McIntyre, Henry Williams, Oscar Schmidt e Joe Bryant. Monroe, invece, si accomoda in ‘panchina’, nel ruolo di guardia, per la promozione del 2001 a Fabriano ma anche per essere stato capocannoniere in biancorosso nel 1999 (25,7 punti di media) e poi nelle Marche l’anno dopo (23 a partita). Fu proprio Forlì a scovarlo quando giocava nelle Filippine.

Dalle 18 di ieri, sempre sulla pagina Instagram di Lnp, sono partiti i sondaggi per nominare i migliori italiani di sempre del campionato di A2.