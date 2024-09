Gli spogliatoi. Martino: "Dawson può giocare»

Quinta vittoria di fila nel precampionato dell’Unieuro, la terza consecutiva contro un’avversaria di A2. Alla fine coach Antimo Martino spegne ogni possibile allarme sull’assenza di Shawn Dawson, che nell’allenamento di giovedì (aperto al pubblico in occasione della presentazione della squadra ai tifosi) non aveva giocato il classico 5 contro 5 finale: "In mattinata si è allenato regolarmente ed è probabile che giocherà la finale, ma essendo in ritardo rispetto agli altri, abbiamo valutato che non sia ancora pronto per giocare due partite in due giorni. Non vogliamo affrettare i tempi del suo inserimento compiendo passi avventati. Valuteremo il suo impiego".

L’allenatore forlivese (nella foto, con Raphael Gaspardo) valuta la prova dei suoi anche in base alla consistenza dell’avversaria: "Cento ha giocato bene, ci ha dato fastidio con i suoi lunghi che tirano da tre ed è stata una squadra rognosa da affrontare. In più noi, soprattutto nei quarti centrali, abbiamo provato cose nuove e inoltre anche poco congeniali rispetto alle caratteristiche di Cento. Abbiamo come sempre distribuito i minutaggi, infatti ho tolto subito Pollone perché ha accusato un leggero fastidio alla schiena e ho tolto Harper anche quando era ‘on fire’ perché era in campo da troppo tempo".

Però Martino è lieto per la vittoria: "Quando siamo andati sotto all’inizio del quarto periodo, abbiamo avuto una bella reazione e abbiamo vinto una partita terminata in crescendo, finendo anche in controllo".

s. b.