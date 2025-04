Goldengas supera Mondragone 87-68: vittoria decisiva per la salvezza

Goldengas 87 Mondragone 67

GOLDENGAS : Giacomini 4, Giampieri 16, P.Sablich 20, Landoni 12, Venga 11; Valenti, Soviero 10, Clementi 12, Gentili ne, Maiolatesi 2, Ferraro, Carrara. All. Petitt. MONDRAGONE: Di Febo 14, Dovere 26, Preibys 7, Pagano 10, Origlia 6; Marziali, Verazzo 2, Peluso, Seye. All. Farina. Arbitri: Boudrika di Monselice e Antonelli di Assisi. Parziali: 21-22 33-39 64-57 87-68.

La Goldengas soffre due quarti, dove il Mondragone, rinforzato nel torneo dall’arrivo di Preibys, si conferma più ostico di quello che dice la modesta classifica, poi dal terzo quarto rientra a contatto, torna a difendere come nelle giornate migliori e non c’è più partita. Altro successo per la squadra di coach Petitto sempre più vicina alla salvezza: finisce 87-68 al PalaPanzini nell’anticipo di sabato sera ma è un punteggio che non deve ingannare, maturando in buona parte nel finale. Senigallia infatti parte bene, subito 8-2, ma poi subisce nel primo periodo, chiuso sotto 21-22 e soprattutto nel secondo, dove Mondragone raggiunge un vantaggio anche superiore alla doppia cifra andando al riposo lungo in testa 33-39. Terzo periodo a senso unico, che la Goldengas vince 31-18 arrivando al 30’ sul 64-57, ma poi è il quarto a fare la differenza: Mondragone segna appena 11 punti, la Goldengas trova i canestri di Soviero, Clementi e Sablich. Migliore in campo il giovane di scuola Vuelle Pesaro e chiude 87-68 con ben 6 uomini in doppia cifra. La salvezza diretta è sempre più vicina, con tre giornate da giocare potrebbe bastare un altro successo.

Andrea Pongetti