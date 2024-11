Gombauld è arrivato al capolinea. Si cerca l’accordo con Echenique

La Pallacanestro Reggiana stringe i tempi per arrivare a un centro che possa dare un contributo importante come alter ego di Faye. ‘Siamo sul mercato, vogliamo un profilo in grado di fornirci durezza mentale ed esperienza’ aveva anticipato il gm Claudio Coldebella al ‘Carlino’ e ora sta per passare ai fatti. Il sacrificato sarà Stephane Gombauld che ha messo assieme un paio di prove discrete, ma complessivamente non all’altezza delle aspettative. Il francese ha estimatori in Italia e all’estero e non gli sarà difficile rilanciarsi in un’altra piazza. Ovviamente prima di lasciarlo andare Coldebella dovrà avere in mano le firme del nuovo giocatore e per finalizzare servirà qualche giorno. Tra le piste percorse inizialmente c’era quella che portava a David McCormack, lungo in uscita da Milano, ma il giocatore vorrebbe restare in orbita Eurolega-Eurocup (su di lui anche l’Alba Berlino) e la trattativa non è mai decollata. Nelle ultime ore il focus si sta stringendo su altri nomi, tra cui spicca quello di Jaime Echenique, pivottone del Petkim Spor (Serie A turca e ‘Bcl’), ma che potrebbe liberarsi per accettare la proposta di Reggio. Classe ’97, colosso di 211 cm per 115 kg, è stato il primo colombiano della storia a giocare per una franchigia Nba, vestendo la maglia dei Washington Wizards (2021-2022). Proprio in quell’occasione è stato compagno di squadra di Cassius Winston (erano assieme anche in G-League, con i Capital City Go-Go) e con lui ha stretto un ottimo rapporto, sia tecnico che umano. Il play americano – che diventerà padre di un maschietto in questi giorni – gli sta ‘sponsorizzando’ la città e soprattutto il club, facendo quell’opera di ‘reclutamento’ che l’anno scorso era toccata a Jamar Smith con Tarik Black. Echenique è un lungo in grado di correre bene il campo nonostante la stazza ed è specializzato nel giocare il pick and roll e ricevere in movimento oltre che nel prendere una posizione profonda in area, tagliando fuori l’avversario. Avrebbe quindi caratteristiche simili, ma anche complementari a Faye, con cui formerebbe una coppia di centri di alto livello. Attualmente viaggia a 9,6 punti, 4 rimbalzi, 1 assist e 0,8 stoppate di media in 18 minuti, numeri che nella precedente esperienza al Promitheas Patrasso ( 2023-2024) erano stati superiori (12,6 pts, 5,7 rim, 1 ast e 1 stoppata in 20’).

Sarebbe un ottimo rinforzo e la speranza è di chiudere in tempi brevi per averlo già a disposizione domenica 1 dicembre con Scafati. Una corsa contro il tempo che non sarà facile anche perché il giocatore è impegnato con la nazionale colombiana nelle fasi di qualificazione dell’Americup 2025: stasera affronterà il Cile e martedì sarà in Argentina. Se tutto dovesse filare alla perfezione (trattativa compresa…) Echenique sarebbe a Reggio non prima di giovedì-venerdì.

AMICHEVOLE. Oggi, intanto, alle 18 la Unahotels giocherà in amichevole contro Pistoia al nuovo Teatro dello Sport di Castellarano.