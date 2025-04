Green Le Mura Spring trionfa contro MU Medicina Unica in un match equilibrato

Green Le Mura Spring 55MU Medicina Unica 43

GREEN LE MURA SPRING: Cerri 4, Capodagli ne, Dianda 13, Tessaro ne, Morettini 6, Rapè 2, Geremei, Valentino 10, Maffei 2, Michelotti 7, Papa, Paulsson 11. All.: Ferretti.

MU MEDICINA UNICA NUMBER "8": Mbaye 7, Maiocchi 7, Ratti 6, Amedei 5, Guerrieri 9, Candelori, Varrone 9, Murgese. All.: Sturlese.

Arbitri: Landi di Pontedera e Benenati di Cecina.

Note: parziali 15-10, 28-27, 41-38.

LUCCA - Ancora una vittoria per il Green Le Mura Spring che, al termine di un match equilibravo, contro una squadra con buone individualità, con diverse giocatrici che partecipano al campionato di "A2", in doppio utilizzo.

Partono bene le biancorosse, con Michelotti da sotto e, sull’azione successiva, ci pensa Paulsson a muovere il tabellone. Le ospiti riescono, comunque, a recuperare, ma, nel finale, Valentino e Cerri fissano il punteggio sul 15-10. Nel secondo quarto apre bene Rapè, poi Ratti per le massesi. Si gioca punto a punto e si va all’intervallo lungo sul 28-27.

Al rientro Amadei prova il sorpasso, ma Michelotti dalla lunetta, Paulsson da tre e Valentino ristabiliscono le distanze, fino a chiudere sul 41-38. Nell’ultimo quarto regna l’equilibrio per un paio di minuti: poi le biancorosse mettono a segno punti pesanti che consentono di portare a casa questo successo.

"È stata un partita da alti e bassi – ha commentato Ferretti – , perché ci sono stati parziali a favore; poi loro sono state brave a rientrare. Non abbiamo avuto sempre la solita fluidità di gioco: però lo strappo nell’ultimo quarto ci ha la dato tranquillità per portarla in fondo".

Prossimo impegno domenica 13 aprile, alle 18, al palazzetto "San Marcellino", contro Firenze Academy.

Alessia Lombardi