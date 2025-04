Halley Matelica affronta Stella Ebk Roma con focus sui play off

Quella di oggi alle 20.30 in casa della Stella Ebk Roma è una partita senza grandi significati di classifica per la Halley Matelica che ormai ha in pugno matematicamente il primo posto nel Play In Gold con due turni di anticipo. Per la cronaca, la formazione capitolina è stata una delle due sole squadre capaci di vincere a Castelraimondo in questa stagione. I ragazzi di coach Antonio Trullo, però, la affrontano più che incerottati. Ci sarà spazio, quindi, per le seconde linee. "Ora dobbiamo pensare solo a recuperare tutti per i play off – dice infatti il tecnico Trullo – perché, anche se siamo arrivati primi nella prima fase e primi nella seconda, nel momento in cui inizieranno le partite da ‘dentro o fuori’ si aprirà un altro campionato, e lo sappiamo bene. Ci restano comunque due gare da giocare e a Roma non so che formazione riuscirò a schierare, visto che pure Zanzottera ha risentito di un problema al polpaccio. Stiamo facendo la conta dei disponibili". Dal canto loro i romani della Stella Ebk devono ancora assicurarsi un posto nelle prime otto. Si tratta di un avversario che mixa esperienza e gioventù e al quale non manca certo il talento. Fra i suoi adolescenti di bellissime speranze c’è anche il tolentinate Alessandro Forconi che viaggia a una media di 9,3 punti a serata. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Stella EBK Roma.

m. g.