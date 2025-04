Halley Matelica sconfitta dalla Stella Ebk Roma ma già qualificata per il Play In Gold

È stata una sconfitta indolore quella subita dalla Halley Matelica sul campo della Stella Ebk Roma. I biancorossi hanno già in tasca il posto nel Play In Gold. Coach Antonio Trullo aveva una formazione a dir poco rimaneggiata, a seguito degli infortunati Arnaldo, Eliantonio, Mazzotti, Mentonelli, Pali e Zanzottera. Capita, quindi, al momento giusto la pausa pasquale, così il tecnico può recuperare con calma alcuni elementi in vista dell’ultimo atto di questa fase. La squadra matelicese tornerà in campo domenica 27 aprile, a Castelraimondo, contro l’Esperia Cagliari. Dopodiché cominceranno i playoff. La Carver Roma ha chiesto uno slittamento dell’inizio perché impegnata con molti suoi giocatori alle finali nazionali Under 19. Pertanto potrebbero scattare nel secondo week end di maggio. La Halley Matelica, chiudendo al primo posto, giocherà contro l’ottava classificata, cioè una fra Esperia Cagliari, Ozzano o Bramante Pesaro. Tutto dipenderà dai risultati dell’ultimo turno. "Saranno playoff apertissimi, noi partiremo col fattore campo a favore, speriamo di ripetere quanto fatto di buono fino ad ora", dice coach Trullo. Intanto il capitano Simone Mentonelli è stato operato ieri al ginocchio nella clinica Villa Regina di Bologna e l’intervento è perfettamente riuscito.

m. g.