Halley Matelica sconfitta dalla Stella Roma nel Play In Gold, vittoria cruciale per Virtus Civitanova

Nel Play In Gold la capolista Halley Matelica di coach Trullo (foto) è battuta dalla Stella Roma, i matelicesi già certi del primo posto hanno schierato una formazione senza diversi acciaccati e infortunati. Successi di Recanati e del Loreto Pesaro in trasferta, cioè le due formazioni al secondo posto. Nei Play In Out importantissima vittoria per la Virtus Civitanova a Palestrina.

Play In Gold. Le gare della quinta giornata di ritorno: NB Aquilano-Loreto Pesaro 74-77 dts; Stella Ebk Roma-Halley Matelica 91-59: Esperia Cagliari-New Flying Ozzano 76-66; Recanati-Amatori Pescara 74-59; Attila Junior Porto Recanati-Stella Azzurra Viterbo 100-67. Oggi alle 21: Bramante Pesaro-Carver Cinecittà. Classifica: Halley Matelica 28; Recanati, Loreto Pesaro 26; Carver Cinecittà*, Stella Ebk Roma, Attila Jr Porto Recanati 22; Ozzano, Cagliari 20; Bramante Pesaro*, Amatori Pescara 18; Stella Azzurra Viterbo 16; NB Aquilano 12. * Una gara in meno

Play In Out. Le gare della quinta giornata di ritorno: San Paolo Ostiense-Valdiceppo 60-61; Centro Mondragone-Bk20.20 Roseto 63-87; Palestrina-Virtus Civitanova 66-75. Oggi alle 20.30 Bk 2.0 Pescara-Olimpia Castello; Vasto-Senigallia; Ferentino-Teramo a Spicchi. Classifica. Virtus Civitanova, Valdiceppo 30; Senigallia* 28; Teramo a Spicchi* 26; Bk20.20 Roseto 26; San Paolo Ostiense Roma 24; Vasto* 22; Ferentino* 20; Palestrina 16; Olimpia Castello* 14; Centro Bk Mondragone 6; Bk 2.0 Pescara* 4. * una gara in meno