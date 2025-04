Halley Thunder Matelica vs Jolly Livorno: Gara3 dei Quarti di Play Off al PalaChemiba

Oggi alle 20 inizia gara3 dei quarti di play off fra Halley Thunder Matelica e Jolly Livorno: si gioca al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, arbitrano Umberto Giambuzzi di Ortona e Davide Valletta di Montesilvano. Le squadre sono arrivate alla "bella" dopo il successo matelicese in gara1 e la pronta risposta delle toscane in gara2. Il fattore campo è risultato finora decisivo sulla prestazione delle contendenti. Chi vince stasera vola in semifinale, dove è già approdata Costa Masnaga che ha eliminato Bolzano (2-0). Dall’altra parte del tabellone si affrontano per l’accesso in finale il San Giovanni Valdarno e il Treviso. Coach Domenico Sorgentone conta sull’apporto dell’ultima arrivata, Martina Fantini, Mvp di gara2 per quanto riguarda la Halley Thunder, con 12 punti realizzati e 4 rimbalzi conquistati. In gara1 aveva segnato 8 punti. Dunque, un inserimento in crescita per l’economia della formazione matelicese. "Ho trovato un gruppo fantastico – dice Martina – che fin dal primo momento mi ha aiutato a inserirmi bene nel gioco e a capire i punti di forza della squadra. Sto cercando di fare la mia parte meglio che posso". Poi una battuta sul Livorno: "Chi mi preoccupa di più? È un ottimo avversario, ma le tiratrici sono davvero molto brave".

m. g.