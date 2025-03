Herons a caccia di una vittoria strategica per rimanere in corsa per l’accesso diretto ai playoff. Fabo, Sant’Antimo e sesto posto nel mirino. Benites è out, Chiarini è in forte dubbio

Rotolando verso sud. Riprende il campionato e la Fabo, in striscia aperta di vittorie da due partite, si incammina verso il meridione per provare a riprendere la sua corsa all’inseguimento del sesto posto, l’ultimo che garantisce la postseason senza passare dalla possibile trappola dei play-in. La trasferta di questo pomeriggio alle 18 a Casalnuovo di Napoli, fortino per un giorno della Malvin Sant’Antimo, si preannuncia tuttavia complessa sia dal punto di vista del chilometraggio (la quarta più lunga dopo Ruvo di Puglia, San Severo e Salerno), ma soprattutto sul piano tecnico, perché la formazione di coach Marco Gandini nelle ultime sette gare ha sempre vinto ad eccezione della batosta subita la PalaCarrara contro La T Gema Montecatini e ha saputo trasformare un palasport di casa spesso itinerante in una fucina di punti. Battere la PSA sul proprio parquet non è stato semplice per nessuno e gli Herons ne sanno qualcosa, visto che in una stagione pur trionfale come quella del 7 dicembre 2023 al PalaPuca rappresentò una delle sconfitte più brucianti.

Il compito degli Herons, già difficile di per sé, è complicato ulteriormente da una sosta che non ha fatto il suo dovere: chi veniva da un infortunio non ha ancora recuperato appieno e come se non bastasse altri giocatori si sono fermati. Tradotto: oltre al lungodegente Mastrangelo, per il quale il rientro in campo rimane un miraggio, c’è un Chiera ancora in dubbio e un Benites che quasi certamente non sarà della partita: "’Ben’ si è trascinato per tutti questi dieci giorni di pausa un problema muscolare rimediato nell’ultima gara contro San Severo e non si è mai allenato – rivela coach Federico Barsotti – In considerazione di questa ma anche di altre problematiche non abbiamo lavorato come volevamo".

La marcia di avvicinamento alla sfida contro i partenopei, i quali hanno nelle giocate di Lucas e nella verticalità dei lunghi Lenti e Ruggiero i principali punti di forza, non sarà stata delle migliori ma a sei giornate dal termine e con soli 12 punti ancora da conquistare Natali e soci non possono più permettersi passi falsi: "C’è la consapevolezza di affrontare un avversario in salute ma siamo in una fase della stagione in cui c’è da fare più punti possibili, per cui andremo fino in fondo – commenta Barsotti –. Ho molta fiducia nei ragazzi perché al netto delle prestazioni non scintillanti hanno sempre dimostrato grande voglia di vincere".

Filippo Palazzoni