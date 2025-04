I Blacks di Faenza affrontano i play in per i playoff di A2 e B Nazionale

Avete presente quando dovete andare a Bologna, ma a causa del traffico percorrete gli Stradelli Guelfi invece dell’autostrada? A destinazione ci si arriva comunque pur mettendoci più tempo e sprecando anche più benzina. Questo è ciò che è accaduto ai Blacks, vistisi allungare la strada per raggiungere i playoff, diventata più tortuosa. Persa con Mestre la possibilità dell’accesso diretto nelle prime sei, ora i faentini devono ricorrere ai play in per raggiungere i quarti di finale, sorta di roulette russa che coinvolgerà le classificate dal settimo al dodicesimo posto e che si disputeranno all’interno del girone. I play in dell’A2 e della B Nazionale sono però ‘all’italiana’ e non come accade in NBA e in Eurolega, dove le meglio piazzate hanno due possibilità, perché in questo caso si giocherà sempre in gara secca.

"Sarà un terno al lotto", come li ha definiti coach Garelli. Nello specifico, la settima cercherà di difendere il proprio piazzamento in casa mercoledì 7 maggio contro la vincente della sfida tra decima e undicesima (questa gara si giocherà domenica 4), mentre l’ottava seguirà lo stesso percorso, ma troverà la vincente della nona contro la dodicesima. Già certe anche le avversarie in caso di qualificazione ai playoff: la settima troverà Roseto e l’ottava incrocerà Ruvo di Puglia, prima e seconda del girone B. A quaranta minuti dal termine della stagione regolare i Blacks oscillano tra il settimo e il nono posto, in una classifica che li vede appaiati ad Agrigento (avanti nello scontro diretto) e con due punti di vantaggio su Casale Monferrato e Fidenza e proprio in Piemonte ci sarà la trasferta di domenica e si giocherà al palasport Cittadella di Tortona. Vincendo o perdendo al massimo di 7 punti (mantenendo così il vantaggio della gara di andata) i Blacks sarebbero certi di essere almeno ottavi, sperando poi che San Vendemiano (in corsa per il secondo posto) vinca ad Agrigento per chiudere settimi. Difendendo il +7 del PalaCattani, i Raggisolaris sarebbero certi dell’ottavo anche in caso di arrivo a tre o a quattro squadre grazie alla classifica avulsa. I Blacks dovranno ripartire dalla prestazione con Mestre dove, pur perdendo, sono sempre stati in partita, rialzando la testa dopo le due gare opache con Andrea Costa Imola e Piacenza.

"Con Mestre è arrivata una sconfitta che ci ha fatto male – spiega l’alapivot Giovanni Poggi – e ora dobbiamo ricompattarci in vista della gara a Casale Monferrato, dove ci presenteremo con il morale alto, perché sabato abbiamo dimostrato di essere vivi dopo due prestazioni sottotono. Purtroppo gli episodi non sono stati a favore nostro, ma ora dobbiamo essere concentrati per raggiungere i play off, che meriteremmo per quello che abbiamo fatto in stagione".

Luca Del Favero