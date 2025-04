I Blacks si giocano l'accesso ai playoff contro Bakery Piacenza

Tutta la stagione in centoventi minuti. I Blacks si giocano l’accesso diretto ai playoff nelle ultime tre gare della stagione, avendo il destino nelle proprie mani, perché facendo bottino pieno, sarebbe automatica la conquista del sesto posto. In caso contrario ci sarebbero i play in per poter entrare negli spareggi promozione. Si parte stasera alle 20.30 dal PalaCattani contro la Bakery Piacenza dell’ex Perin, squadra che insegue la salvezza diretta, distante due punti. In occasione di questo incontro, che sarà ‘Match Day Oasi Lavoro’, ci sarà la festa delle scuole superiori. Fino ai 21 anni l’ingresso sarà gratuito: basterà presentarsi con la carta d’identità.

"Troveremo una Piacenza completamente diversa da quella dell’andata – sottolinea coach Luigi Garelli – con tante novità soprattutto nel reparto esterni. Ci saranno Naoni e Perin (a dicembre era infortunato ad un gomito, ndr), ottimi tiratori come lo svizzero Zoccoletti e Chiti, e mancheranno Klanskis e Blair. Sotto i tabelloni si sta facendo valere Longo, unico centro di ruolo in un roster che ha soprattutto esterni, e tra i lunghi c’è anche Fea, altro volto nuovo che Piacenza ha tesserato da poco. Sappiamo che mancano tre partite e che dovremo concentrarci su una alla volta, perché tutte le nostre avversarie sono in corsa per un obiettivo. Dobbiamo cercare di avere continuità nei quaranta minuti per evitare gli alti e bassi, un problema che abbiamo da inizio stagione".

Durante l’intervallo verrà premiata l’Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy, arrivata quarta in campionato, impegnata da lunedì a Caserta negli spareggi nazionali per accedere alla finale scudetto: giocherà alle 18 contro Bassano del Grappa.

Luca Del Favero