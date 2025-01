I protagonisti. Priftis: "Negativi». Uglietti: "No alibi»

"Una prestazione negativa, figlia della stanchezza delle prime due settimane con doppio appuntamento coppa e campionato – dice coach Dimitri Priftis – Andare avanti a livello internazionale ha dei costi. L’avevo già detto alla vigilia del match che ero preoccupato per questo. Il primo quarto così pesante ha impattato fortemente sul resto della sfida. Nella seconda parte abbiamo provato a salvare almeno la differenza canestri, anche facendo errori, provando quintetti e rotazioni diverse, dando spazio a chi di solito ha meno minuti di gioco, ma non è bastato". Lorenzo Uglietti non cerca scuse: "Certo l’energia ha inciso, forse più quella mentale, la partita di mercoledì è stata tosta a livello emotivo. Però nel primo quarto, il peggiore, eravamo meno stanchi rispetto all’ultimo, dove abbiamo fatto meglio, quindi non ci sta. Inoltre ci attende un mese e mezzo così e non possiamo avere questa cosa come alibi".

Elisabetta Grassi