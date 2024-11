I valori dello sport. Educazione e ambiente: torna il progetto ’Io Tifo Pulito’

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e Iren. Insieme a “Scuola di Tifo”, le due realtà hanno rilanciato “Io Tifo Pulito”, progetto già attivo dal 2019 sul territorio reggiano e rivolto a scuole primarie e secondarie.

Negli anni quest’iniziativa ha offerto a numerosi studenti l’opportunità di entrare in contatto con una realtà sportiva professionistica come quella di Pallacanestro Reggiana, con incontri a cui partecipano anche i giocatori, beniamini dei più giovani. Inoltre, grazie alla proficua collaborazione di Eduiren, il progetto si propone di sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come il rispetto per l’ambiente, la sostenibilità e la raccolta differenziata. Tematiche che, mai come nel 2024, non sono solo attuali, ma necessarie per la salvaguardia del pianeta in cui viviamo.

Non manca l’impronta educativa di “Scuola di Tifo”: un’associazione che collabora con Pallacanestro Reggiana da più di 10 anni e che si pone l’obiettivo di insegnare ai giovani studenti che il tifo va vissuto con valori positivi, dediti al rispetto ed il sostegno, e non allo scontro verbale o l’insulto. Scuola di Tifo insegna ad incitare la propria squadra nei palasport in maniera corretta ed educata.

Lo scorso anno il progetto ha coinvolto circa 450 bambini di 20 classi diverse, non solo in città ma anche in istituti della provincia quali Puianello, Montecchio, Campagnola e Rio Saliceto, e anche quest’anno ha già iniziato il suo percorso tra le scuole del territorio che proseguirà fino alla primavera.

Arturo Bertoldi, responsabile di EduIren: "Io Tifo Pulito è una delle esperienze italiane più significative sul tema della integrazione tra i valori dello sport e i valori della sostenibilità".

Emanuele Maccaferri, responsabile di Scuola di Tifo e del progetto We CaRE di Pallacanestro Reggiana: "In questi sei anni di collaborazione con Iren, fatta eccezione per una breve interruzione dovuta al Covid, siamo riusciti a coinvolgere più di duemila bambini. Questo progetto raggiunge anche ragazzi che forse non hanno mai visto una partita di basket, ma che si appassionano proprio grazie a questi incontri e seguono con interesse anche le tematiche ambientali".

L’assessore allo sport Stefania Bondavalli: "Io Tifo Pulito è un progetto di cui essere fieri".