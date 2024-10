Il blitz. Desio espugna Vicenza

La Rimadesio inforca la sua seconda stagione in Serie B Nazionale vincendo in trasferta contro Vicenza. Forse lo scarto di due punti (81-83) maturato grazie a un canestro da rimbalzo offensivo del “vicentino“, ma da agosto in forza ai brianzoli, Alberto Chiumenti non racconta esattamente di una partita in cui la squadra di Edoardo Gallazzi ha condotto per 39 minuti raggiungendo anche un massimo vantaggio di 15 punti a inizio del secondo quarto e, in generale, mantenendo il controllo della partita per ampi tratti anche dopo l’intervallo sebbene il secondo tempo sia stato molto più equilibrato del primo. "Abbiamo avuto un ottimo approccio, di grande intensità. Abbiamo imposto il ritmo a noi più congeniale rispettando il piano partita nel senso che abbiamo attaccato le porzioni che ci eravamo prefissati, trovando sempre buoni tiri soprattutto in campo aperto", l’analisi di coach Gallazzi del primo quarto dove già spicca la prestazione di Alessandro Cipolla, alla fine autore di 20 punti con 4/6 da tre punti, di cui due triple nei primi 10 minuti utili a scavare il primo solco. "Fisiologico il calo nel secondo quarto – constata il coach –, merito anche di Vicenza che ci ha ‘sporcato’ gli attacchi. Ma non siamo mai precipitati, perché nei momenti decisivi siamo sempre stati bravi a fare la cosa giusta, la giocata giusta, condividendo il pallone. Poi è stato un up and down, ma questi due punti rappresentano un bel segnale, perché ottenuti fuori casa dove vincere sarà sempre più difficile e perché siamo stati bravi a gestire un finale punto a punto limitando il gap fisico a favore di Vicenza che l’ha portata tante volte in lunetta (32 tiri liberi a 9 il conto finale, ndr)".

In generale queste sono le impressioni di Edoardo Gallazzi: "Abbiamo tanto da migliorare nella gestione dei possessi, dei 40 minuti specie in chiave di continuità difensiva". Il calendario prevede già un turno infrasettimanale che la Rimadesio “salterà“ vista la concomitanza con Pallacanestro Cantù che ha la precedenza sull’utilizzo del PalaFitLine. La partita contro Casale Monferrato si giocherà mercoledì 23 ottobre alle 20.30. In campo tutte le altre, spicca il derby Legnano-Saronno.