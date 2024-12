Il caso: concluse le indagini della polizia dopo la rissa alla Final Four di settembre. Disordini in Supercoppa a Livorno: 22 tifosi denunciati

La polizia di Livorno ha denunciato 22 tifosi di varie squadre coinvolti negli scontri avvenuti sabato 21 settembre al PalaModigliani di Livorno, pochi minuti prima della partita fra Montecatini e Roseto, prima semifinale della Supercoppa italiana di B. La manifestazione, organizzata nell’impianto della città labronica, ha visto sul campo quattro squadre di A2, ovvero Acqua San Bernardo Cantù, Unieuro Forlì, Fortitudo Bologna e Gruppo Mascio Orzinuovi, e altrettante di B, vale a dire Fabo Herons Montecatini, Liofilchem Roseto, Toscano Legno Pielle Livorno e Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Dopo che non c’erano stati problemi durante la prima semifinale di A2 fra Cantù e Orzinuovi, i primi accenni di tensione si sono avuti quando le tifoserie di Forlì e Montecatini, gemellate con Cantù (che fortunatamente quel giorno non aveva i suoi tifosi più caldi, gli Eagles), e quella di Roseto, solitamente e da tempo nemiche, si trovarono nello stesso settore dell’impianto con a dividerle solo una zona neutra e qualche steward, ma non forze dell’ordine. Dopo vari insulti, le tifoserie hanno raggiunto il settore neutrale che doveva fungere da ‘cuscinetto’ e lì è iniziata una rissa, pur di breve durata, con colpi di cinture e aste di bandiera (queste ultime solo in possesso dei rosetani) e anche con il lancio di alcuni sedili che erano stati divelti dagli spalti. L’intervento di un maggior numero di steward e soprattutto dei poliziotti addetti alla sicurezza ha fatto terminare il poco edificante spettacolo e non si sono registrati feriti, né altri momenti di tale criticità per tutta la durata dell’evento, che ha visto poi nella giornata le gare fra Forlì e Fortitudo e a seguire PL Livorno e Ruvo di Puglia.

La complessa attività d’indagine iniziata fin dal giorno successivo e portata avanti da Digos e Scientifica di Livorno, coordinate dalla locale procura, ha portato ora alla denuncia di 22 tifosi, con probabili provvedimenti di Daspo in arrivo anche, pare, per alcuni sostenitori romagnoli.

s. b.