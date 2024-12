Il ciclo terribile dell’OraSì. Si parte con Montecatini

"Di solito abbiamo sempre giocato buone gare contro le big del girone e sono certo che lo faremo anche oggi". Suona giustamente la carica coach Gabrielli in vista del difficile match che attende oggi l’OraSì alle 18, quando al PalaCosta arriveranno gli Herons Montecatini, quarta forza del girone. Questo incontro inaugurerà un ciclo terribile che vedrà i ravennati affrontare le prime della classe nelle prossime quattro giornate e giocare in trasferta cinque volte in un mese. La squadra è però pronta a questo tour de force. "Credo sia meglio partire da sfavoriti e non avere pressione – spiega l’allenatore dell’OraSì – perché potremo giocare con la mente più libera. Fondamentale sarà seguire il piano partita come abbiamo sempre fatto tranne domenica scorsa a Fabriano e sono certo che i ragazzi non commetteranno più questo errore. Gli Herons sono una squadra molto lunga e con tanta esperienza in ogni reparto potendo contare su lunghi come Sgobba, Arrigoni e Klyuchnyk e Natali e su esterni come Trapani, Benites e Dell’Uomo e hanno davvero tante soluzioni tattiche. Montecatini gioca una pallacanestro aggressiva ed intensa, fatta di raddoppi e di cambi di difesa, ed infatti coach Barsotti ruota spesso tutti i suoi giocatori per mantenere alto il ritmo. Fondamentale sarà essere sempre concentrato e in attacco dovremo provare a segnare più della settantina di punti che realizziamo di solito. Ci siamo allenati molto bene e siamo pronti per questa difficile gara".

La tifoseria degli Herons è una di quelle considerate ‘più calde’ del girone ed infatti la Questura ha emesso alcuni provvedimenti per questa partita, a cominciare dal divieto di vendita al PalaCosta dei biglietti nel settore ospiti. Disagi ci saranno per gli abbonati con il posto nella tribuna piccola, che dovrà restare vuota per creare un corridoio libero tra i tifosi di casa e quelli degli Herons, che potranno recarsi in biglietteria prima del match per farsi assegnare un posto nella tribuna grande. Viabilità: i parcheggi in via Marani saranno riservati agli ospiti. Cambierà il senso di circolazione della via, approssimativamente dalle 16 alle 18. I tifosi ravennati potranno parcheggiare nella zona Darsena.

Luca Del Favero