Il commento. Il tecnico Betti:: "Abbiamo giocato con intensità»

Aveva chiesto una reazione di orgoglio prima che tecnica ed è stato accontentato. Paolo Betti è raggiante. "Siamo una squadra unita – dice – e siamo stati bravi a portare a casa una partita veramente dura ma per noi troppo importante. E’ stata una bella partita approcciata subito molto bene. Ce lo eravamo detti in allenamento che era necessario mettere intensità fin da subito per creare la giusta energia. Ci voleva perché venivamo da alcunegare, soprattutto in trasferta, in cui pur lottando sempre fino alla fine non eravamo stati brillanti". Adesso c’è l’ultima gara dell’anno solare a San Miniato contro una delle più forti. "Si chiude un 2024 importante – ammette Betti – perché il 10 di luglio non avevamo idea della categoria che avremmo fatto e ora siamo qui a giocarci il sesto posto. Andremo a San Miniato provando a giocarcela". Infine su Neri, anche ieri out. "Speriamo di riaverlo da gennaio – ha concluso – era giusto che si fermasse e si curasse".