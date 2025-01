Il Costone cade ma è nella poule promozione. Lucca sbanca il PalaOrlandi. E’ un ko indolore

COSTONE

77

LUCCA

89

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 21, Paoli F. 15, Paoli M. 2, Banchi 7, Zeneli 4, Bruttini 2, Sebastianelli 7, Bastone 19, Torrigiani. Allenatore Belletti.

LUCCA: Landucci, Lippi 8, Dubois 14, Barsanti 13, Simonetti 4, Tempestini 6, Del Debbio 11, Vignali 3, Pierini 8, Trentin 22. Allenatore Olivieri.

Arbitri: Cirinei, Sposito.

Parziali: 23-19, 45-42, 55-67.

SIENA – Terza sconfitta consecutiva per il Costone, battuto al PalaOrlandi da Lucca (squadra già qualificata alla poule promozione) che non ha concesso sconti al Vismederi ed ha regolato la squadra di coach Belletti con un 89-77 maturato dopo un secondo tempo pirotecnico, dal punto di vista realizzativo, degli ospiti. Un risultato negativo ma addolcito dalla certezza del paly-in gold, raggiunto per effetto della vittoria della Virtus su Quarrata: anche in caso di arrivo a 4 a quota 24 punti il Costone godrebbe di una migliore classifica avulsa. Tornando alla cronaca del match, nel primo tempo, la partita era giocata a ritmi piuttosto contratti, logica conseguenza della strategia delle due panchine di non voler far innescare il grande talento offensivo degli avversari. Lucca sceglieva spesso di schierarsi a zona, cercando poi di raddoppiare quando Nasello o Bastone ricevevano dal post. Sul fronte opposto il Vismederi si adeguava alla fisicità lucchese, schierando anche quintetti inediti e molto fisici con Banchi, Sebastianelli, Nasello, Bastone e Torrigiani contemporaneamente sul parquet. I primi 20’ di partita erano così molto intensi ed equilibrati con tanti cambi di vantaggio del punteggio e, più in generale, continui botta e risposta da una parte e dall’altra. In ogni modo era il Costone ha chiudere in vantaggio le prime due frazioni di gioco, seppur con scarti minimi (4 e 3 punti), trascinato dalla vena ispiratrice dei suoi due miglior realizzatori: Nasello e Bastone, rispettivamente autori di 15 e 13 punti nella prima metà di gara. Lucca rispondeva con Dubois, autore di canestri pesantissimi a inizio terzo quarto che davano il momentaneo +6 agli ospiti, quando il Costone raggiungeva presto il bonus innervosendosi anche un po’. Il risultato: 13-4 di Lucca nei primi 5’ di terzo periodo. La situazione si sbloccava con una tripla di Sebastianelli ma Del Debbio rispondeva subito per Lucca che raggiungeva la doppia cifra di vantaggio (63-53) dopo un’altra tripla di Vignali. Pierini trovava il +12 lucchessi su un assist al bacio di Dubois al 30’. Il Costone sembrava accusare il colpo, sia a livello umorale che dal punto di vista fisico, con una Lucca che sembrava decisamente più brillante e in palla. Ospiti in striscia e autori di tiri dalla distanza che andavano a segno con Barsanti: erano punti pesanti che davano grande fiducia agli ospiti. Il Vismederi si attaccava alle iniziative di Nasello ma erano i canestri di Banchi, Filippo Paoli e Sebastianelli a riaccendere le speranze gialloverdi a poco più di metà periodo. Il Costone però raggiungeva il -6 e, dalla parte opposta, veniva punito da Del Debbio, Trentin e Lippia.

