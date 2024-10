Il Costone capolista vuole continuare a correre. Terrosi: "Ci arriviamo bene, ma Cecina è forte"

Dare continuità al periodo positivo. Questo l’obiettivo del Costone di scena questa sera, in trasferta, a Cecina. Gialloverdi lanciati da un avvio di campionato con 4 vittorie in 5 partite, mentre Cecina è uno degli oggetti misteriosi del campionato: partita come una delle formazioni maggiormente accreditate e reduce da una stagione da indiscussa protagonista, si presenta all’incontro con una striscia aperta di 4 sconfitte consecutive. Palla a due alle 19, Marinaro e Baldini gli arbitri, diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio 675, media partner del basket cecinese. Per quanto riguarda Costone Channel, qui la partite sarà visibile solo in differita, al termine dell’incontro. "Arriviamo bene a questa sfida, ci siamo ripresi dopo una battuta d’arresto e ora vogliamo migliorare ancora". Così Gianni Terrosi (nella foto), membro dello staff tecnico guidato da coach Michele Belletti, ha presentato la gara per i gialloverdi. "Affrontiamo una squadra forte la cui classifica è sicuramente bugiarda – ha proseguito ancora Terrosi –. Cecina ha molti giocatori forti e abituati a stare in categorie anche superiori e che sicuramente ha raccolto meno delle aspettative. Probabilmente il calendario non gli ha sorriso ma hanno cambiato tanto e credo che abbiano avuto bisogno di un po’ di tempo per amalgamarsi. Per quanto mi riguarda, sono sicuro che Cecina, con il passare delle giornate, risalirà la classifica perché sono costruiti per stare nelle prime sei posizioni. Quella che si sta concludendo – ha spiegato ancora l’assistant coach costoniano – è stata la prima settimana da un po’ di tempo a questa parte in cui abbiamo potuto lavorare con una tabella di marcia regolare, senza dover stravolgere le pianificazioni per turni infrasettimanali e questo sicuramente ci aiuta. Il campionato – ha concluso infine Terrosi – ci sta abituando sempre di più a sorprese e risultati fuori dai pronostici. La verità, e non è retorica, è che questo campionato ha 12 squadre competitive e in grado di impensierire gli avversari di giornata. Il nostro lavoro, vista anche la formula, è quello di preparare ogni settimana la partita come se fosse quella decisiva. Non è facile, ma riuscire a tenere sempre alta l’asticella della concentrazione del gruppo è quello che può fare la differenza nell’arco di una stagione simile".

AF