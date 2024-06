Il Costone è al lavoro per costruire il roster. In arrivo i gemelli Paoli, confermato Zeneli

Il mercato estivo del Costone entra sempre più nel vivo. Iniziano infatti a circolare i primi nomi che comporranno il roster gialloverde nel campionato di B interregionale. I primi rinforzi nel settore esterni saranno i gemelli Filippo e Matteo Paoli, nell’ultima stagione in forza a La Spezia ma entrambi cresciuti nelle giovanili del Don Bosco Livorno. In particolare Filippo Paoli (foto) può vantare anche due anni di esperienza alla Pielle, in Serie B, dove ha lavorato con il nuovo coach del Costone Michele Belletti. Poi, in Liguria, la ricongiunzione con il fratello, per un binomio che adesso si appresta a vestire in gialloverde. Stiamo parlando di un play (Filippo) e di una guardia (Matteo) che nell’ultimo anno a La Spezia hanno viaggiato rispettivamente a circa 15 punti di media ciascuno. "Abbiamo formato una coppia devastante", aveva detto un anno il ds di La Spezia, Maurizio Caluri, dopo aver ingaggiato i gemelli Paoli. Non ci dovrebbero essere dubbi nemmeno sulla conferma di Alessandro Banchi ma, per averne la certezza, occorre attendere l’ufficialità. Nel frattempo il Costone è al lavoro anche nel settore lunghi: gialloverdi sulle tracce di Nicola Bastone, ala di 30 anni con un lungo curriculum alle spalle. L’ultima stagione Bastone l’ha iniziata a Ozzano (Bologna) in Serie B, dove viaggiava a 11 punti di media a partita, ma poi ha concluso in B interregionale, a Roseto 20.20, realizzando circa 15 punti a incontro. Intanto è proprio dal settore lunghi che arriva una nuova conferma per il Costone, quella di Franci Zeneli. "Ci tengo moltissimo a ringraziare la società per la fiducia che non era assolutamente scontata – ha detto il pivot albanese, elogiando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, anche alla luce del cambio di regolamento sui tesseramenti –. Ringrazio coach Belletti per la disponibilità che mi ha dimostrato e per l’entusiasmo con il quale mi ha comunicato la mia presenza nel progetto – ha proseguito Zeneli –. Questo privilegio comporterà anche degli oneri dal punto di vista dell’impegno, del tempo e dell’intensità – conclude il pivot –. Farò tutto il possibile per poter ricambiare la fiducia della società e dell’allenatore".

AF