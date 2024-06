Il Costone si affida a coach Michele Belletti: "Lavorando potremo avere tante soddisfazioni"

Michele Belletti (foto) è il nuovo allenatore del Costone. Il coach arriva dalla Pielle Livorno (Serie B) dove era assistente di Marco Cardani. Nato a Galliate (Novara) nel 1984, Belletti ha iniziato ad allenare nella sua città per poi trasferirsi nel capoluogo, dove ha fatto le prime esperienze da viceallenatore e da preparatore atletico. Nel suo curriculum spiccano le esperienze a Borgosesia, come responsabile del settore giovanile, e a Omegna, dove è stato assistant coach tra Serie B e Serie A2 e dove ha vinto due Coppe Italia di Serie B. Dal 2021 in poi l’esperienza a Livorno. "Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Sono convinto che lavorando tutti insieme nella giusta direzione potremo toglierci le nostre soddisfazioni", le parole di Belletti, alla prima esperienza da capo-coach della carriera. "Quando il Costone mi ha chiamato, mi sono immediatamente accorto di avere a che fare con persone competenti e che hanno dimostrato da subito grande professionalità – ha detto –. Adesso viene la parte più bella, quella della palestra. Iniziare nel proprio lavoro col piede giusto è sempre importante".

Soddisfazione è stata espressa dal dg, Andrea Naldini: "La conquista della serie B ci ha condotto all’adozione di un’impostazione societaria più matura ed evoluta. È l’occasione di crescita per tutti noi, siamo pronti ad accogliere questa sfida, non ci volevamo fare trovare impreparati. L’arrivo di Michele Belletti si sposa con questa mentalità vincente che il Costone ha dimostrato di avere non solo sul campo. Il coach ci ha subito convinto per professionalità, serietà e per l’attenzione ai dettagli tecnici. È un vero professionista", ha aggiunto Naldini.

"L’arrivo di una figura credibile come quella di Belletti rende merito al grande lavoro svolto – ha sottolineato il ds Francesco Bonelli –. Fin dalla prima chiamata, ci ha colpito per educazione, professionalità e volontà di elaborare una programmazione accurata, principio che collima perfettamente con la nostra mission. Dopo una vittoria, è fondamentale trovare nuove motivazioni – ha concluso Bonelli –. Belletti aiuterà l’ambiente ad alzare l’asticella".

af