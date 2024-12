Il derby è per i Dragons. Settima vittoria di fila

Union Basket Prato

63

Dragons

70

SIM TEL UNION BASKET: Mendico 12, Vignozzi, Bellandi 11, Bogani 8, Coltrinari 3, Corsi 7, Guasti 10, Lanari 5, Bitossi n.e., Cavicchi 3, Keita 4, Ghiarè. All. Paoletti.

PALLACANESTRO PRATO DRAGONS: Manfredini 12, Marini 7, Iardella 3, Banchelli 3, Staino, Berni 2, Smecca 8, Salvadori 2, Torrini n.e., Pacini 3, Settesoldi n.e., Bruni 30. All. Pinelli.

Settima vittoria consecutiva per i Dragons, che si aggiudicano il derby ‘in trasferta’, in una palestra Toscanini gremita all’inverosimile, contro i cugini della Sim Tel Union Basket Prato.

Con questo risultato i rossoblù di Pinelli consolidano la seconda posizione in classifica, salendo a quota 18 punti e lasciando la Sim Tel a quota 14. Primi due quarti di sostanziale equilibrio. Partono meglio i ragazzi di coach Paoletti, che chiudono il primo quarto avanti 14-13. Nel secondo quarto, però, si rianimano i Dragons e all’intervallo lungo il tabellone recita 27-30 in favore degli ospiti.

Al rientro in campo dopo la sosta negli spogliatoi Bruni trascina i Dragons sul 29-38 con un paio di bombe da tre che stordiscono i padroni di casa. Al rimbalzo i ragazzi di coach Pinelli si fanno sentire e costringono coach Paoletti al time-out per rimettere a posto le cose.

Ma al rientro ancora Dragons ad imperversare nel derby con Smecca e il solito Bruni. L’Union prova a reagire con Bogani, ma ancora Bruni scatenato riallunga per i rossoblù sul 32-46. All’ultima sosta il risultato è sul 49-58.

Nell’ultimo quarto la Sim Tel Union Basket Prato mette cuore e muscoli in avvio per tentare la rimonta e riesce a riaccorciare pesantemente, mettendo il fiato sul collo ai Dragons con grande pressione in tutte le zone del campo. Il divario nel punteggio si assottiglia. Ma Smecca e Bruni regalano ancora ossigeno ai rossoblù di Pinelli, in tandem con i rimbalzi e i liberi di Marini (54-62). Coltrinari dalla linea della carità accorcia e Mendico porta l’Union a quota 57 dopo una buona difesa. I Dragons si disuniscono in attacco e sbagliano un paio di conclusioni. Errori da una parte e dall’altra, con i padroni di casa che serrano le maglie in difesa.

Pacini riesce a rompere il mini-digiuno Dragons, ma la gara resta apertissima. Poi Salvadori e Manfredini regalano il +12 a tre minuti dal termine agli ospiti e Union si gioca l’ultimo time-out. Cavicchi da tre riaccende il finale Union, con la Sim Tel che poi inizia a mandare in lunetta i Dragons per accorciare, ma non riesce nell’impresa. E i Dragons fanno festa.