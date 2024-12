"Meritavamo una serata così. Tutti hanno dato un contributo"

Servivano tremendamente questi due punti alla Sella, e sono arrivati. Baltur Arena in festa, un mese dopo l’ultima volta, mentre lo spettro della crisi stava via via diventando sempre più concreto. Poi ci ha pensato Devoe, subito decisivo, a contribuire ad una vittoria che pesa, per cento motivi. "Potremmo fare copia e incolla della conferenza stampa di cinque giorni fa contro Avellino, ma questa volta però con un esito diverso, dalla nostra parte – ha esordito così Di Paolantonio nel post-gara –. Il finale questa volta ci ha premiato, nonostante un secondo tempo di fatica, sulle gambe e fermando la palla in attacco, ma preceduto da un’ottima prima parte di gara, dove siamo stati molto bravi in difesa, più aggressivi, e abbiamo concesso poco a Nardò. Per questo penso che sia stata una vittoria meritata, dove ognuno ha portato il suo contributo, in attacco e in difesa: nonostante qualche errore, tutti i ragazzi sono rimasti dentro la partita. Sono due punti che hanno un grande valore e siamo tutti contenti di averli fatti nostri".

C’è lo zampino di tutti in questo successo, il quinto stagionale della Benedetto (e il quinto ottenuto a Cento). Dai 24 punti di Davis, con 12 rimbalzi, all’altra ‘doppia doppia’ quella di Benvenuti (15+10), fino ad arrivare ai primi acuti di Tamani, spalleggiato da Nobile e Tanfoglio. Ma non solo. "Li vorrei citare tutti, uno ad uno, ma limito a parlare in primis di Berdini, che magari non avrà giocato la sua migliore partita a livello di cifre, però ci ha dato una mano importante in regia, e poi Ramponi, che ci sta aiutando tanto, anche negli allenamenti. Una serata così se la meritavano i miei ragazzi".

g.p.