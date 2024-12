Basket, in serie C torna al successo il CUS Pisa Cosmocare in casa con Agliana

Pisa, 16 dicembre 2024 – Torna finalmente al successo il Cosmocare CUS Pisa, e lo fa in modo convincente, nell’undicesima giornata del campionato di serie C. Di fronte al proprio pubblico, in un palazzetto che aveva visto vincere gli universitari solo una volta in cinque gare, gli uomini di Scocchera hanno avuto la meglio sull’esperta Endiasfalti Agliana, al termine di un match equilibrato, che Burgalassi e compagni hanno dimostrato di saper vincere nettamente nel momento topico, smentendo una buona volta le molte maldestre sconfitte maturate nel finale. I gialloblù, che hanno segnato ben 11 triple, hanno così abbandonato l’ultimo posto in classifica, raggiungendo al penultimo il CUS Firenze.

LA CRONACA – Parte subito forte la Pallacanestro Agliana, ma i padroni di casa tornano in partita, in un match godibile senza esclusione di colpi, ed il primo quarto termina in sostanziale equilibrio sul 18-19. Nel secondo periodo è il Cosmocare CUS Pisa a mettere a segno un parziale di 11-2, riuscendo a mantenere un lieve vantaggio prima del riposo, a cui va con due canestri in più (41-37). Alla ripresa del gioco le difese sembrano prevalere sugli attacchi ed i padroni di casa continuano a mantenersi avanti alla fine del terzo periodo, pur con la partita ancora del tutto aperta (54-51). Quando gli appassionati temevano l’ennesimo crollo nei minuti finali, gli universitari mettono invece il turbo e, segnando 6 triple in 10 minuti, volgono nettamente dalla loro parte le sorti dell’incontro. Avanti di una decina di punti, a 5’ dal termine una tripla di Giannelli, che poi recupera anche un pallone, fissa sul 66-56 il vantaggio, difeso in lunetta da Burgalassi e, nell’ultimo minuto, da due triple di Madeo e Burgalassi.

I VALORI – Con una squadra di guardie tiratrici, il CUS Pisa vince quando il tiro dall’arco funziona, come nel match contro Agliana: 11 triple (3 di Ciano e Burgalassi, 2 di Giannelli e Quarta e 1 di Cecconi) a fronte delle 6 avversarie sono la cifra del successo pisano. Ben quattro gli atleti in doppia cifra, Burgalassi, Ciano, Giannelli e Cecconi.

CUS Pisa Cosmocare-Endasfalti Agliana 80-71

Parziali: 18-19, 23-18, 13-14, 26-20

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 12, Cosci, Colombini, Cecconi 10, Burgalassi 21, Corbic 4, Spagnolli 9, Apolloni, Giannelli 10, Madeo, Carpitelli 6, Quarta 8. All.: Scocchera.

Endasfalti Agliana: Giannini, Mucci 10, Zita 2, Rossi 16, Andrei 2, Manetti 19, Nieri 13, Bonistalli, Lo Bello, Bardazzi, Nesi 2, Bacci 7. All.: Gambassi.