Il dg caliani. "Questo accordo è uno step rilevante per la crescita»

Presente ieri anche il dg Riccardo Caliani, colui che rappresenta la continuità tra il recente passato ed il presente. "Credo che questo accordo di sponsorizzazione rappresenti uno step rilevante di crescita per la nostra società – sottolinea Caliani – perché ci consente di poter programmare e progettare il futuro sapendo di poter contare su un nuovo partner importante. Sapete quante volte, fin dalla nostra ripartenza come sezione ordinaria della Polisportiva del 2019, ho ribadito quanto fosse fondamentale pensare ad una programmazione pluriennale, l’unica via percorribile per pensare ad un’effettiva crescita organizzativa e sportiva della società. Ringrazio ‘Note di Siena’ per averci scelto, con la speranza che questo connubio possa essere propedeutico ad un comune percorso di crescita da intraprendere insieme". Poi sulla squadra. "I ragazzi stanno facendo un ottimo campionato forse oltre le più rosee aspettative. I nostri obbiettivi stagionali non cambiano, cerchiamo di raggiungere la Poule A per mettersi al riparo da situazioni spiacevoli. La squadra come detto sta facendo bene per cui non vediamo al momento l’urgenza di intervenire sul mercato, che comunque è aperto fino a febbraio. All’interno delle squadre è importante anche l’equilibrio e quando vai ad intervenire è sempre pericoloso. Quello di quest’anno è un campionato ‘pazzo’ nel quale se vinci qualche gara di fila sei nelle prime posizioni". Infine su Magro e Banchi, protagonisti con Virtus Bologna e Brescia. "Sono felice per entrambi, che sento molto spesso e ai quali li legano grandi ricordi professionali e umani".