Il palasport riabbraccia Farabello. Anche l’argentino a tifare Adamant

Si prospetta una domenica da ‘amarcord’ alla Bondi Arena, in occasione della gara tra l’Adamant e il Petrarca Padova. A quattordici anni dall’addio a Ferrara, infatti, è annunciato il ritorno in città dell’indimenticato capitano Daniel Farabello, che assisterà alla partita dei biancazzurri sugli spalti assieme alla famiglia. Si tratta della prima volta da quando l’argentino ha lasciato in lacrime Ferrara, nell’estate del 2011, al termine di quattro anni stupendi che hanno visto il nostro basket toccare vette altissime, e in cui Farabello ha lasciato un ricordo indelebile.

L’arrivo, dopo l’esperienza italiana in serie A a Varese, nella nostra città è datato estate 2007 e al primo anno arriva subito la promozione in serie A, nell’aprile del 2008, la notte di Fabriano. Poi due stagioni indimenticabili in serie A, la prima conclusa con il decimo posto e la seconda, con la retrocessione sul campo di Biella. Prima di chiudere con Ferrara e con l’Italia (da giocatore), Daniel ha giocato anche in Legadue con l’allora Naturhouse, conducendola alla salvezza, prima della vendita del titolo da parte di Mascellani e l’addio alla serie A2 per alcune stagioni nella nostra città.

La notizia del suo ritorno si è diffusa in fretta tra tifosi ed appassionati biancazzurri, in queste ore il tam-tam si sta facendo sempre più insistente, e anche la società si sta organizzando per dare a Farabello l’accoglienza che merita in quello che per quattro anni è stato il suo palasport. La presenza dell’argentino è quindi un motivo in più per essere presenti domenica alla Bondi Arena, quando l’Adamant – tra le altre cose – si giocherà l’approdo matematico tra le prime sei, passaggio minimo ma necessario per arrivare alla seconda fase e poi ai playoff. In caso di vittoria contro il Petrarca, infatti, Ferrara sarebbe certa di un posto tra le prime sei con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. Contro Padova c’è da vendicare l’inaspettata sconfitta dell’andata, quando Drigo e compagni, pur seguiti da quasi 200 persone in trasferta, giocarono una partita sotto le attese inseguendo per tutti i quaranta minuti: dopo un primo tempo davvero incolore, a nulla servirono i tentativi di rimonta della ripresa, e l’Adamant incappò nella seconda sconfitta del suo campionato. Ora c’è da dare seguito alla bella vittoria ad Oderzo con cui Ferrara ha inaugurato nel migliore dei modi il 2025, e continuare il percorso di crescita della squadra in vista della seconda fase, quando il margine di errore sarà ridottissimo.

ATTIVA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI. In vista della partita di domenica, i tifosi che volessero acquistare il proprio biglietto possono farlo online sul sito della piattaforma Etes, oppure in presenza presso il punto vendita sul territorio ferrarese, la Tabaccheria Ricevitoria Estense in via Pomposa 29.

j.c.