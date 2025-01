IL POST PARTITA. Coach Martino:: "Bravi, mostrato spirito di squadra»

"Sono soddisfatto per la vittoria e per la prestazione da parte di tutti i giocatori, che hanno dimostrato quello che sappiamo fare mettendo in campo lo spirito di squadra". Coach Antimo Martino commenta così a caldo l’affermazione dei biancorossi contro Torino, con i suoi che sono ripartiti dopo la sconfitta subita a Livorno. "Ci siamo sciolti e abbiamo giocato più liberi, anche se è incredibile la tensione con cui scendiamo sul parquet. Mi è piaciuto l’applauso con cui tutto il pubblico del palasport ha salutato Demonte Harper durante la presentazione iniziale. Un grande gesto che ha spinto il giocatore a un match di livello, dopo che era fuori da alcuni incontri e stava vivendo un momento di difficoltà".

Out Shawn Dawson per un fastidio da sovraccarico al ginocchio, ma "niente di serio, comunque non era al meglio. Adesso tutti al lavoro – chiude il coach – per preparare la trasferta contro Cantù, in un campionato che propone diverse gare ravvicinate".

g. b.