Il programma. Concentrazione sulla prossima. Arriva La Spezia

Dopo il match di ieri a Cecina, primo turno infrasettimanale del girone di ritorno, la Mens Sana è tornata subito a Siena e da domani inizierà a preparare la sfida di domenica alle 18 al PalaEstra contro La Spezia. Uno scontro diretto pesantissimo in chiave lotta al sesto posto contro una delle formazioni sulla carta più attrezzate del girone oltre che l’unica non toscana. La gara successiva sarà con un coefficiente di difficoltà ancora più alto visto che domenica 22 dicembre Pannini e compagni saranno ospiti di una delle grandi protagoniste del raggruppamento, ovvero l’Etrusca Basket San Miniato del grande ex Marco Menconi. La gara in provincia di Pisa sarà l’ultima del 2024: poi infatti è previsto un fine settimana di stop in concomitanza con le festività natalizie per poi riprendere le ostilità domenica 5 gennaio quando in Viale Sclavo arriverà Castelfiorentino, battuta nettamente all’andata ma in crescita.