Il programma: in vetta comanda legnano da solo. Tutte le disposizioni in vigore prima del match. Ieri l’addio a Calzoni, un minuto di silenzio per lui

Ecco tutte le disposizioni organizzative previste per il derby cittadino in programma oggi, alle ore 18, al PalaRuggi.

A partire da 10 ore prima del match (e fino al completo deflusso degli avventori) è disposto il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Manzoni e l’intersezione con via Tabanelli, con rimozione dei veicoli nel tratto compreso tra via Manzoni e via Tabanelli e nell’area adibita a parcheggio. Saranno inoltre predisposti tre diversi ingressi al PalaRuggi. I tifosi della Virtus che prenderanno posto in curva accederanno dalle porte situate dietro il loro settore (sul lato Strike).

I tifosi dell’Andrea Costa (i biglietti per il loro settore sono sold-out), invece, accederanno dall’ingresso dalla piscina a loro riservato. Per tutti gli altri è predisposto l’accesso dall’ingresso principale del palazzetto (al cui interno non sarà possibile portare cani o altri animali da compagnia). La biglietteria aprirà alle ore 16.30. Prima dell’inizio della partita verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Devis Calzoni, il tifoso biancorosso scomparso mercoledì sera, di cui ieri si sono celebrati i funerali.

Le altre gare (serie B Nazionale, girone A, tredicesima giornata): Giocata venerdì Saronno-Fiorenzuola 87-68. Giocate ieri Mestre-Ragusa e Omegna-Vicenza. Oggi, ore 18. Monferrato-Fidenza; San Vendemiano-Faenza; Capo d’Orlando-Desio; Treviglio-Crema. Lunedì ore 20:30 Legnano-Lumezzane. Agrigento-Piacenza è stata rinviata all’11 dicembre.

La classifica: Legnano 22; Treviglio 20; Faenza 18; Rucker San Vendemiano 16; Lumezzane, Omegna, Up Andrea Costa Imola, Vicenza, Fulgor Fidenza, Desio 14; Monferrato, Mestre, Capo d’Orlando 12; Neupharma Virtus Imola 10; Bakery Piacenza, Agrigento 8; Fiorenzuola Bees 6; Virtus Ragusa, Crema, Robur Saronno 4.

