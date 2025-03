Il programma: si torna in campo dopo la sosta. La biglietteria sarà aperta dalle 16.15 per i tifosi di casa. Gara ad alta quota fra San Vendemiano e Legnano

Dopo la pausa per la Coppa Italia torna il campionato con il big match fra l’Andrea Costa e la Virtus Imola, in programma oggi al PalaRuggi dalle 18. La biglietteria sarà aperta già dalle 16.15 per la vendita degli ultimi biglietti disponibili per i settori riservati ai tifosi dell’Andrea Costa, i quali entreranno dall’ingresso principale (parterre) e dal retro (gradinata e curva). Esauriti i biglietti per il settore giallonero con i tifosi che entreranno dalla piscina.

Le gare (serie B Nazionale, girone A, 33sima giornata): giocate ieri Monferrato-Capo d’Orlando; Crema-Faenza. Oggi, ore 17 Ragusa-Fiorenzuola. Ore 18 Lumezzane-Desio; Mestre-Saronno; Agrigento-Treviglio; Piacenza-Omegna; Fidenza-Vicenza; San Vendemiano-Legnano; Andrea Costa-Virtus (arbitri Suriano e Giovagnini).

La classifica: Treviglio 50; Legnano 48; San Vendemiano 46; Capo d’Orlando 42; Omegna 40; Faenza, Mestre 38; Agrigento 36; Fidenza, Monferrato 34; Vicenza 32; Lumezzane, Neupharma Virtus Imola 30; Up Andrea Costa Imola 26; Desio, Crema 24; Bakery Piacenza 20; Fiorenzuola Bees 18; Virtus Ragusa 16; Saronno 12.

l. m.