Il torneo. Rbr scende in campo con le scuole

Torna anche in questa stagione "Rbr high five school", il torneo scolastico dedicato agli istituti superiori di Rimini e provincia. Sport e managerialità in ballo, con Rbr a entrare nelle scuole per insegnare marketing e comunicazione con Simone Campanati, ma allo stesso tempo coi ragazzi a far rivivere le sfide dal sapore tutto speciale a basket nella cornice del Flaminio. Il sorteggio dei tabelloni del torneo è previsto per il 3 dicembre, in occasione della partita interna di Rbr con Piacenza, la prima del ritorno. Sette le squadre maschili in gara e cinque le femminili, appartenenti ad altrettante scuole superiori. Il Valturio, nella sezione maschile, e il Volta, in quella femminile, sono già in semifinale. Per tutti gli altri un turno di quarti da giocarsi il 16 e il 23 gennaio 2024. Le due finali sono previste il 28 febbraio al Flaminio.