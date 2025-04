Il Trofeo Guidelli celebra 40 anni con un'edizione speciale ad Arezzo

Il trofeo "Guidelli" compie 40 anni ed è pronto a celebrare una nuova entusiasmante edizione. Il torneo di basket giovanile, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, è in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile e tornerà a rinnovare l’appuntamento con una delle manifestazioni cestistiche più longeve e più partecipate del panorama nazionale. Nella tre giorni del torneo, infatti, la città di Arezzo ospiterà ben trentotto squadre dall’Italia e dall’estero con oltre settecento atleti che si misureranno nelle categorie maschili e femminili di under 13 e under 14.

Il trofeo "Guidelli", sostenuto dal main sponsor Saima, riunirà millecinquecento persone tra atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e famiglie che avranno l’occasione di visitare la città e le vallate. Il valore del torneo è confermato dalle collaborazioni istituzionali con il sostegno della Fondazione Arezzo Intour, inoltre sono stati confermati i patrocini dei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana e Laterina Pergine Valdarno.

Il cuore del torneo resterà, ovviamente, la dimensione sportiva per offrire un’opportunità di confronto, di crescita, di formazione e di amicizia ai tanti giovani cestisti coinvolti. Le trentotto squadre maschili e femminili arriveranno anche dalla Svizzera e da ogni zona d’Italia, dalla Tresana Napoli alla Laipacco Udine. Una vera e propria festa per il quarantesimo anniversario del trofeo è in programma nella serata di sabato 26 aprile quando, dalle 20.45, sono previste le premiazioni di tutte le squadre in un momento di fair play volto a valorizzare l’impegno di ogni singolo atleta a prescindere dai risultati del campo.

"Quaranta edizioni rappresentano un traguardo straordinario che ci riempie di orgoglio - commenta Mauro Castelli, presidente della Scuola Basket Arezzo - Il trofeo Guidelli è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il basket giovanile e continua a rappresentare un momento speciale di sport, amicizia e condivisione che testimonia le capacità organizzative della nostra società e, soprattutto, l’eccezionale lavoro di un gruppo di volontari che per tutto un anno dedica energia e passione per ogni singolo dettaglio dell’evento".