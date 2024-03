Il Vela quasi spacciato. Ci vorrebbe un miracolo

carrara legends

65

vela Viareggio

62

CARRARA LEGENDS: Viaggi 4, Diamanti 5, Benfatto 6, Donati 12, Tongiani 7, Olivi, Borghini 6, Viola 19, Peselli, Leonardi 6. All. Rossi.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 20, Ghiselli 15, Taylor 6, Bo14, Lopes Siera 2, Simonelli L. 5, Biagiotti, Palia, Romani, Simonelli F., Giammattei. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Livorani di Livorno e Sizzi di Prato.

Note: parziali 13-17; 28-37; 44-53; 65-62.

CARRARA – La sconfitta contro i Legends dovuta a un pessimo ultimo quarto condanna, anche se non proprio definitivamente, il Vela alla retrocessione. La formazione viareggina dovrebbe vincere l’ultima partita di campionato in casa contro la capolista Libertas Lucca e confidare nelle sconfitte di Audax e Invictus. Così il Vela sarebbe primo in questa classifica a tre e di conseguenza salvo. E’ più un sogno che una realtà ma a questo bisogna aggrapparsi.

Tornando alla partita non resta che un’incredibile amarezza per l’insuccesso che il Vela non meritava. Sempre avanti alla fine delle prime tre frazioni con buon gioco e vantaggi del tutto incoraggianti, ma ultimi dieci minuti tutti da dimenticare con continui errori al tiro e una difesa che sembrava solo una brutta imitazione di come era stata in precedenza. Nonostante questo l’ultima frazione è stata emozionante e la squadra viareggina raggiunta su 56-56 al 7’ ha combattuto per quanto possibile ed ha dovuto soccombere definitivamente solo all’ultimo. Basti dire che ad appena 30 secondi dalla fine il punteggio era sul 61-62 ma, ahimè, nel tempo restante solo gli apuani sono riusciti a realizzare i due decisivi canestri.

Eraldo Di Simo