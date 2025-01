Interviste. Coach Evangelisti: "E’ un successo importantissimo»

"Per noi è una vittoria importantissima, arrivata in una partita sempre tirata - sono le parole del coach della Stosa Evangelisti - in cui le due squadre hanno dimostrato di voler vincere. Abbiamo preso un po’ di vantaggio nel terzo periodo ma Quarrata è stata brava a ricucire e nel finale l’abbiamo portata a casa. Siamo stati un po’ in difficoltà a rimbalzo nei primi due quarti concedendo diversi secondi tiri a Quarrata, una squadra fisica e molto presente a rimbalzo. Nel secondo tempo abbiamo migliorato questo aspetto anche se con qualche nostra sciocchezza li abbiamo fatti rientrare in partita. Nel finale con il nostro carattere, come ci sta succedendo ormai da qualche tempo, siamo riusciti a ribaltarla e portarla a casa. Il morale adesso è alto, i ragazzi hanno preso consapevolezza di quello che devono fare. Devono capire che siamo 10 giocatori, ognuno ha il suo spazio e tutti possono giocare ed essere utili".