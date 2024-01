Interviste: coach Lasi. "La miglior gara per attenzione e concentrazione»

È una marcia da grande squadra quella della Stosa che nonostante le assenze e i problemi causati dall’influenza impone la propria legge anche a Serravalle. "Quella di stasera è stata forse la miglior partita per concentrazione e attenzione - commenta nel post gara coach Maurizio Lasi - dopo una settimana veramente difficile a causa dell’influenza che ha colpito diversi ragazzi. Olleia e Lombardo sono rimasti a casa per febbre, ma i ragazzi sono stati tutti bravissimi a cominciare da chi nelle ultime partite aveva avuto uno spazio minore come Bolis e Berardi che sono stati fondamentali per la vittoria. Devo dire però bravi a tutti, al neo capitano Bartoletti (vista l’assenza di Olleia ndr), a Laffitte, Dal Maso, Diminic, Costantini e Calvellini, tutti fondamentali per il successo odierno". Mercoledì i rossoblu torneranno di nuovo in campo nel turno infrasettimanale. Al PalaCorsoni sarà big match contro Lucca.