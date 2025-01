Interviste: il tecnico Belletti. "Faccio i complimenti ai nostri avversari. Noi paghiamo un approccio con errori»

"Complimenti ai nostri avversari che hanno fatto una partita super dal punto di vista offensivo, trovando diversi protagonisti in attacco, dopo essere stati molto solidi in difesa. Noi paghiamo l’approccio alla partita dove abbiamo commesso alcuni errori. 28 e 25 punti subiti nel primo e nel terzo quarto sono troppi per provare a vincere in questo campionato". Queste le prime parole a caldo di coach Michele Belletti dopo la sconfitta interna, la prima in stagione, per il suo Costone che si è trovato ad affrontare un Cecina davvero in serata di grazia.

"Di buono c’è che abbiamo avuto una reazione – ha proseguito il tecnico gialloverde Belletti -. Siamo arrivati vicinissimi a pareggiare una partita che a 3’ dalla fine sembrava persa e impossibile da recuperare. Non facciamo drammi – ha detto ancora il coach del Costone -. Cecina è una squadra di tutto rispetto, la loro classifica è anche un po’ bugiarda. La loro classifica non rispecchia il loro valore".

La sconfitta con Cecina ritarda semmai quello che è il raggiungimento del traguardo della poule promozione: tra una settimana il Vismederi sarà impegnato in trasferta a La Spezia, altra squadra in bagarre per cercare di evitare la evitare la seconda metà di classifica.

"Siamo a caccia dei due o quattro punti che ci mancano per raggiungere questo obiettivo – ha chiosato infine il coach del Costone Belletti -. Giocheremo ogni partita per farli, andiamo a La Spezia per ripartire subito".