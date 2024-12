La 15ª giornata: la Fortitudo, prossima rivale dei biancorossi, è caduta a Piacenza. Aggancio (per ora) al quarto posto

Una notte al quarto posto. Tutte vincenti le tre squadre dal sesto all’ottavo: non solo Forlì, ma anche Verona (84-59 su Cento) e Rieti (79-67 contro Vigevano). In coabitazione ci sono anche Cantù – che, va detto, ha al momento due partite in meno di Forlì oltre allo scontro diretto vinto – e Urania Milano. Una delle due resterà a braccetto, visto che oggi in Brianza si gioca un derby lombardo di alta quota. Da segnalare la prima sconfitta della Fortitudo dal ritorno di Caja: 80-70 per Piacenza contro i prossimi rivali dei biancorossi.

Le partite odierne: Brindisi-Orzinuovi, Pesaro-Torino, Nardò-Rimini, Cantù-Milano, Livorno-Udine.

Classifica: Rimini 24; Udine e Cividale* 22; Cantù°, Milano, Forlì*, Rieti*, Verona* 18; Orzinuovi, Avellino, Torino, Fortitudo* 14; Brindisi, Pesaro e Cremona* 10; Nardò°, Cento, Livorno e Vigevano 8; Piacenza* 6.

Turno successivo (16ª giornata): venerdì 13 dicembre Udine-Rieti; sabato 14 Piacenza-Pesaro, Milano-Cividale, Fortitudo-Forlì; domenica Vigevano-Brindisi, Orzinuovi-Livorno, Avellino-Verona, Rimini-Cantù, Cento-Nardò e Cremona-Torino.