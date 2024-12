La 16ª giornata prevede oggi anche Urania Milano-Cividale. Si può superare Rieti

Nell’anticipo Udine ha battuto Rieti 85-81 dopo due tempi supplementari, pur con grande fatica: nel 2° quarto i laziali sono stati a +13, poi è iniziata la rimonta spinta da Caroti (23 punti). Fallito il colpo del ko nel primo overtime e finiti sotto nel secondo, i friulani hanno poi chiuso i conti con i liberi del play. Dal punto di vista di Forlì, vincendo stasera, c’è la chance di allungare su Rieti, finora appaiata in classifica. E occhio all’Urania Milano, precipitata al 5° posto, che attende Cividale reduce a sua volta da due ko. Per la 16ª giornata si gioca in serata anche Piacenza-Pesaro.

Domani, invece, fari puntati sul Flaminio, dove la capolista ospita Cantù, la formazione più attrezzata per provare a riagganciarla, visto anche l’innesto di Dustin Hogue. Per la corsa al play-in attenzione alla sfida tra Avellino e Verona, ad Orzinuovi-Livorno e alla risalita di Brindisi, impegnata stasera sul campo di Vigevano. Chiudono il programma Cremona-Torino e Cento-Nardò.

La classifica: Rimini 28; Udine* 24; Cividale e Cantù 22; Forlì, Milano, Verona e Rieti* 18; Avellino 16; Orzinuovi, Fortitudo e Torino 14; Brindisi e Pesaro 12; Cremona, Livorno e Nardò 10; Vigevano e Cento 8; Piacenza 6.

*= una gara in più