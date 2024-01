La 19ª giornata. Momentaneo aggancio a Bologna e +2 su Udine

La vittoria di ieri è importantissima anche per la classifica: Forlì aggancia momentamente la Fortitudo in vetta, portandosi anche a +2 su Udine, +4 su Trieste (che ha una partita in meno) e +6 sulla Tezenis.

Oggi le altre partite: Piacenza-Fortitudo, Nardò-Cento e Chiusi-Orzinuovi.

Classifica: Fortitudo e Forlì * 30; Udine * 28; Trieste 26; Verona * 24; Piacenza 18; Nardò 16; Cento, Cividale * e Rimini * 12; Orzinuovi 8; Chiusi ° 4. *: una partita in più; °: una partita in meno.

Prossimo turno: Cividale-Trieste (venerdì 19); Verona-Piacenza (sabato 20); Cento-Fortitudo, Rimini-Nardò, Forlì-Chiusi e Orzinuovi-Udine (domenica 21 alle ore 18).

Curiosità: con la vittoria su Treviglio 93-69, ieri sera la Trapani degli ex forlivesi Marini e Pullazi (già matematicamente prima nel girone Verde) ha stabilito il nuovo record di vittorie consecutive in A2: ben 14.