La 7ª giornata. Anche Verona fatica ma resta a -2 da Forlì. Trieste si riscatta

La 7ª giornata ha dato una fisionomia interessante al girone Rosso. Forlì è riuscita, pur con una partita giocata in più, ad agganciare la Fortitudo e a staccare Udine (che giocheranno in Friuli il 15 novembre; nel frattempo, si giocheranno altri due turni). La classifica si è spezzata, con Trieste che – pur priva di Reyes – si è riscattata vincendo a Piacenza 84-87 (decisivo un errore dalla lunetta di Veronesi dopo il canestro di Filloy, autore di 29 punti): con 8 punti i giuliani sono quinti e domenica attendono proprio Udine. Restano però alle spalle di Verona, che in trasferta a Chiusi ha sofferto più del previsto: 59-64 ma dovendo rimontare nel quarto periodo. L’ha sbrogliata, nel finale, Gabe Devoe con una tripla e alcuni tiri liberi (21 punti totali). Con questo risultato, la Tezenis sale a 10 punti, 2 in meno dell’Unieuro che andrà a farle visita sabato alle 20.30: sarà un altro snodo determinante per le posizioni d’alta quota.

Gli altri risultati: Nardò-Orzinuovi 90-88, Rimini-Cento 77-82, Chiusi-Verona 59-64, Piacenza-Trieste 84-87. Rinviata Udine-Fortitudo.

Classifica: Fortitudo Bologna * e Forlì 12; Udine * e Verona 10; Trieste 8; Nardò, Piacenza e Cento 6; Cividale e Rimini 4; Orzinuovi e Chiusi 2. *: una partita in meno.

Prossimo turno: Verona-Forlì (sabato 4 novembre, ore 20.30) e Cividale-Rimini (sabato ore 20); Orzinuovi-Chiusi, Cento-Nardò, Fortitudo-Piacenza (domenica 5 novembre ore 18); Trieste-Udine (ore 21).