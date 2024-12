La capolista Halley guarda al futuro: "Ora bisogna vincere gli scontri diretti"

Dopo la pausa di Natale, è tornata in palestra ad allenarsi pure la Halley Matelica per preparare al meglio l’ultimo mese di regular season che si aprirà domenica 5 gennaio con la trasferta in casa della Mediterranea Teramo. La formazione di coach Antonio Trullo, col successo esterno contro Civitanova, ha chiuso il 2024 da sola in testa alla classifica del girone. Adesso, a bocce ferme, è lo stesso allenatore a fare il punto della situazione: "Tenendo presenti i problemi avuti a inizio stagione – dice –, siamo stati bravi a tenere botta, perché lì potevamo slittare in classifica di parecchio. Una volta inseriti a pieno regime i nuovi, e con il tesseramento di Zanzottera (foto), abbiamo iniziato a esprimere una buona pallacanestro. Il bello arriva ora: dovremo vincere qualche scontro diretto perché è quello che conta in questa formula allucinante, ne avremo uno in casa con il Loreto e altri due fuori. Dopo la sosta, tuttavia, ripartiremo da Teramo al cospetto di una squadra molto simile a quella di Civitanova. Gli abruzzesi giocano con grande energia. Avremo, insomma, un’altra partita difficile. Speriamo almeno di riuscire a recuperare Zanzottera...". Il giocatore argentino non è sceso in campo a Civitanova per un problema muscolare, ma per fortuna della Halley hanno suonato la carica l’esperto Lorenzo Panzini (20 punti) e il solito Omar Dieng (24 punti), miglior realizzatore del match.

m. g.