La co-capolista. Il Loreto Pesaro continua a correre. Anche Valdiceppo s’inchina

Loreto Pesaro

77

Valdiceppo Basket

71

: Delfino 7, Cevolini, Battisti 7, Cipriani 8, Mattioli ne, Tognacci 10, Santucci 19, Aglio 14, Broglia 9, Gulini 3, Jareci. All. Ceccarelli.

VALDICEPPO: Provvidenza 10, Gauzzi 2, Speziali, Meschini 10, Bonucci 27, Corradossi 2, De Grossi ne, Mozzi 8, Di Toro ne, Rath 1, Gonzalez 11. All. Filippetti.

Parziali: 16-14, 20-18, 18-20, 23-19. Progressivi: 16-14, 36-32, 54-52, 77-71. Usciti per 5 falli: Broglia (Pesaro); Provvidenza, Meschini, Rath e Gonzalez (Valdiceppo).

Altra vittoria. Il Loreto continua a correre. Anche il tosto Valdiceppo cade. Un match molto equilibrato. L’Italservice di coach Ceccarelli (foto) però comanda sempre. Tra le fila gialloblù ben tre giocatori in doppia cifra. Ma tutto il gruppo ha contribuito a un successo che vale tanto. I pesaresi confermano il buon momento e restano in vetta nella classifica di serie B interregionale. "Una vittoria molto importante anche perché abbiamo ribaltato la differenza canestri – commenta il general manager Federico Ligi – è stata una partita dura contro una squadra di qualità che lotta per le prime sei posizioni. Era un incontro molto difficile, c’è stata tanta tensione e nervosismo, ma alla fine abbiamo reagito. Nei momenti importanti abbiamo stretto i denti. Dimostrando personalità. Siamo stati bravi in attacco ma soprattutto in difesa".

b. t.