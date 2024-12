La decisione della Prefettura di Bologna. Niente biglietti per i tifosi forlivesi

La Pallacanestro 2.015 non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi al PalaDozza di Bologna nel derby di domani. Per l’ennesima volta è arrivata la doccia fredda per i supporter ospiti, come avvenuto più e più volte negli ultimi campionati. Nella giornata di ieri, infatti, la Prefettura di Bologna ha disposto "il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Forlì-Cesena" per la gara in programma alle ore 20.30 di domani (ufficialmente non ancora comunicato alla società, che pure si aspettava la decisione: non è mai stata aperta una prevendita). All’impianto di piazza Azzarita, dunque, potranno accedere soltanto i tifosi biancorossi residenti al di fuori della nostra Provincia.

Una decisione, quella della Prefettura emiliana, che segue la determina della scorsa settimana del Casms, vale a dire il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Il quale aveva messo sotto la lente d’ingrandimento il derby tra Unieuro e Fortitudo a causa di potenziali rischi per l’ordine pubblico. Soprattutto in considerazione dei trascorsi ‘tumultuosi’ tra le due tifoserie. Il riferimento, esplicitato, è al derby andato in scena il 26 marzo 2023 (penultima giornata della regular season), che ha visto un "fitto lancio di petardi" e "di oggetti contundenti" tra le opposte fazioni, causando danni e ferimenti.

Per tutte queste ragioni, il Casms ha chiesto di valutare un sostanziale divieto di trasferta, seppur ‘mascherato’, per i tifosi ospiti. Un assist che la Prefettura ha colto al volo, mettendo il tutto nero su bianco a poche ore dalla palla a due del derby. Una sfida attesissima, per la lotta al vertice, che però perderà inevitabilmente una parte del suo spettacolo.

Simone Casadei