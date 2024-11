La Folgore Fucecchio va in cerca di riscatto. Contro la Juve Pontedera serve una scossa

Riscattare il passo falso interno con la Sancat e smuovere la classifica. È l’obiettivo odierno della Folgore Fucecchio, impegnata alle 18.30 sul campo della Juve Pontedera. I biancoverdi hanno due punti di vantaggio con i padroni di casa che vengono da 4 ko di fila, dopo aver battuto all’esordio sul parquet amico proprio la Sancat. Rispetto alla gara di di domenica scorsa i fucecchiesi dovranno migliorare le percentuali al tiro. Oltre all’approccio che contro la Sancat è costato il 20-29 con cui si è chiuso il primo quarto. I ragazzi di coach Pistolesi hanno poi saputo rientrare nel secondo parziale, dimostrando carattere con i canestri di Stefano Orsini e Tessitori per il 37-42 all’intervallo lungo. La rimonta è proseguita anche nella ripresa dopo il rientro dagli spogliatoi fino al meno due 45-47, salvo poi incassare un pesante break di 2-10 degli ospiti che hanno chiuso il terzo tempino sul 47-57. Nel finale la Folgore ha accusato problemi di falli e Sancat ha controllato bene fino al 59-68 alla sirena. L’ultimo precedente a Pontedera risale al 4 febbraio 2023 in C Silver con la Folgore che perse 76-65.