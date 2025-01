LA GIORNATA. A segno Fortitudo,. Avellino e Milano

Sono sette le gare in programma quest’oggi nel campionato di A2, dopo gli anticipi di ieri in cui la Fortitudo ha battuto 89-77 Cremona, Avellino ha avuto la meglio per 83-72 sul fanalino di coda Piacenza, mentre 56-66 è stato il finale della sfida playoff tra Rieti e Milano (laziali quindi subito ko dopo il blitz a Forlì).

Oggi il big match di giornata è il derby triveneto tra Udine e Verona, con i ragazzi di coach Vertemati che cercheranno il successo per agganciare al primo posto Rimini, anch’essa chiamata a un derby regionale sul campo di Cento. Derby anche per Cantù, che attende al PalaDesio Orzinuovi, mentre Pesaro-Brindisi è la sfida tra due nobili decadute che stanno cercando di risalire la china dopo un inizio di stagione difficile.

Chiudono il programma le due sfide salvezza Livorno-Vigevano e Torino-Nardò.

Classifica: Rimini 30; Udine e Cantù 28; Cividale e Milano* 26; Rieti*, Avellino* e Verona 24; Forlì e Fortitudo* 22; Pesaro e Orzinuovi 18; Brindisi 16; Torino, Livorno e Cremona* 14; Vigevano 12; Cento e Nardò 10; Piacenza* 6 (* una gara in più).

Valerio Rustignoli