La Mens Sana ‘convoca’ i piccoli delle contrade. Domenica 18 saranno graditi ospiti al PalaEstra

Mentre la squadra si allena pensando alla sfida di domani contro Monsummano, la ‘Note di Siena’ ha comunicato che domenica 18 Febbraio, in occasione dell’ultima partita di questa prima fase del campionato di serie C tra i biancoverdi ed il Don Bosco Livorno, la Mens Sana Basketball in accordo con l’Associazione Io Tifo Mens Sana, ha deciso di invitare al PalaEstra alcuni graditissimi ospiti: i giovani dei gruppi piccoli delle contrade. Sarà un pomeriggio a loro dedicato e durante il quale avranno occasione di ritrovarsi insieme a tanti altri loro coetanei, fare merenda nella sala hospitality del PalaEstra ed assistere da un settore loro riservato alla partita tra la capolista Mens Sana Basketball ed appunto Livorno. "Ci fa particolarmente piacere collaborare con l’Associazione Io Tifo Menssana - sottolinea il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati - per organizzare un evento dedicato ai piccoli e alle piccole di tutte le contrade. Per loro sarà l’occasione di passare un pomeriggio di festa, con i propri coetanei e le proprie coetanee, approfittando degli spazi del PalaEstra e potendo seguire la partita da un settore loro dedicato. Con auspicio che diventino abituali frequentatori del palazzetto. Per noi, e per tutti i nostri abituali tifosi, sarà l’occasione per vedere il palazzo riempirsi di ragazzini e ragazzine, animandolo con entusiasmo e partecipazione che serviranno da ulteriore stimolo per i nostri atleti a dare il meglio di sé in campo in una partita importante per il nostro percorso di crescita sportiva". "L’Associazione Io Tifo Mens Sana plaude all’iniziativa della Mens Sana Basketball di invitare i piccoli contradaioli di tutte le Contrade – commenta il presidente di Io Tifo Mens Sana Stefano Parrini -. È una grande opportunità per far conoscere alle nuove generazioni i valori sportivi del basket biancoverde e per far toccare con mano la passione di tanti senesi per la Mens Sana. Ringraziamo tutte le Consorelle per aver accolto l’invito".