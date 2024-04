La Mens Sana festeggia sul suono della sirena. Magia di Prosek e San Vincenzo va sotto 1-0

MENS SANA

68

SAN VINCENZO

67

MENS SANA: Brambilla 8, Pannini 10, Iozzi, Giorgi ne, Marrucci 13, Figus ne, Puccioni 3, Sabia 4, Cucini 5, Perinti ne, Prosek 10, Tognazzi 15. Allenatore Betti.

SAN VINCENZO: Bongini 2, Guerrieri 12, Bazzano 2, Persico 9, Cenerini ne, Giovani 9, Bertini 4, Bini ne, Mezzacapo 2, Battaglini ne, Bianchi 19, Zanassi 8. Allenatore Baroni.

Parziali: 19-23, 39-40, 50-57.

SIENA – Davanti al grande ex Alessandro Magro (applaudito e celebrato prima della palla a due), allenatore della Germani Brescia, la Mens Sana vince al fotofinish contro San Vincenzo in gara 1 di semifinale. A rompere gli induci ci pensa Tognazzi ma in avvio l’equilibrio regna. Cinque punti del totem Persico danno il +3 ai livornesi a metà tempo. I biancoverdi tornano avanti con Tognazzi, 19-17 all’8’ ma San Vincenzo sa ancora fare male dalla lunga distanza, +4. In avvio di secondo parziale Brambilla accorcia ma poi Bianchi e compagni prendono il largo, 23-31 al 15’. Il terzo fallo di Puccioni innervosisce a squadra di casa che finisce sotto anche di 10. Nella seconda parte della seconda frazione la Note di Siena, penalizzata dagli errori ai liberi e dalle palle perse, tenta di rientrare ma viene affossata dalla maggiore lucidità degli avversari che a metà gara tentano l’allungo. Un finale aggressivo dei ragazzi di Betti riporta i biancoverdi a contatto grazie a Cucini e Tognazzi, 36-40 che diventa -1 grazie alla tripla di Marrucci sulla sirena. Tognazzi in avvio di terzo quarto da il vantaggio ai suoi, subito replicato da Zanassi e Persico, +4. Le ottime percentuali dalla lunga segnano il +7 livornese. Un tecnico di Prosek conferma l’inerzia in favore degli ospiti che toccano ancora il +10 prima della bomba di Puccioni sulla sirena del 30’. Mens Sana che però torna a -2 con due triple di Brambilla. Il pari è di Marrucci. La gara torna equilibrata, 62 pari a 4’ dalla fine. La bomba di Giovani riporta avanti San Vincenzo, Prosek e Marucci ridanno nuovo vantaggio, ma due falli in attacco consecutivi costano il sorpasso di Bertini a 14’’ dalla fine. Nell’ultima azione Prosek, anche lui sulla sirena, fa la magia che porta la Mens Sana avanti nella serie davanti ad un PalaEstra festante.

Guido De Leo